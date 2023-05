Prison de Diourbel, Ziguinchor et Dakar : "Tous les détenus politiques en grève de la faim illimitée" (Pastef)

Tous les détenus politiques au niveau des maisons d’arrêt et de correction (mac) de Diourbel, de Ziguinchor et de Dakar ont entamé une grève de la faim illimitée. C’est le député et membre du bureau politique de Pastef, Birame Soulèye Diop, qui donne l’information ce mercredi, en marge de leur conférence de presse.



En effet, ils sont près de 300 personnes à décider de ne pas s’alimenter en guise de protestation contre les longues détentions sans jugement, la séquestration des détenus politiques, entre autres griefs.