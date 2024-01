Prison de Diourbel : plus de 300 détenus ont entamé une grève de la faim, ce lundi

Mouvement d’humeur à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Diourbel, plus de 300 détenus ont décidé d’observer une grève de la faim ce Lundi 8 janvier pour dénoncer les longues détentions préventives.



Selon la Rfm, ces plaignants en détention préventive, veulent être édifiés sur leur sort. Les prisonniers dénoncent en plus des lenteurs, les conditions de détention avec le surplus de détenus dans les chambres. Pour se faire entendre par les autorités compétentes, les détenus comptent boycotter les déjeuners et les petits déjeuners.