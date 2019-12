Prison de Rebeus: Dr Babacar Diop interné à l'infirmerie, après une nuit pénible à la chambre 1 (avocat)

Dr Babacar Diop, un des principaux manifestants arrêtés vendredi dernier, lors d'une manifestation non autorisée devant le Palais, contre la hausse du prix de l'électricité au Sénégal, a été interné jeudi à l'infirmerie de la prison de Rebeus, après une nuit pénible à la chambre 1, selon un de leurs avocats, Me Khoureyssi Bâ.



La robe noire d'ajouter qu'il y a trois lieux de détention différents pour les 8 autres. Ils sont éparpillés entre Rebeuss, le Cap-Manuel et le Camp Pénal. Dr Babacar Diop, l'activiste Guy Marius Sagna ainsi que six (6) autres personnes ont été placés sous mandat de dépôt par le Doyen des juges ce mercredi 4 décembre 2019. Ils ont été arrêtés le vendredi 29 novembre 2019 à la suite d’une marche non autorisée devant le Palais