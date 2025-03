Prison de Rebeuss : Lat Diop confronté à des complications de santé, ses avocats demande une expertise médicale

L’état de santé de Lat Diop inquiète ses avocats. Incarcéré depuis septembre de la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Rebeuss, l’ancien directeur général de la Lonase serait confronté à des complications de santé. Une situation qui a poussé ses conseils à saisir le juge du Parquet financier pour désigner un médecin chargé d’évaluer la compatibilité de sa santé avec la détention en milieu carcéral.



Selon les informations de L’Observateur, face à la lente dégradation de son état, l’ancien ministre des Sports a envisagé, si ce n’est pas déjà fait, de réduire le nombre de ses visites. Désormais, Lat Diop ne reçoit que sa famille et ses conseillers.



Bien qu’il suive un traitement à l’étranger, des sources du journal révèlent que son dossier médical, qui se trouve actuellement en France, n’a pas encore été versé dans la procédure judiciaire. Si le médecin désigné par le juge présente un rapport favorable, Lat Diop pourrait bien voir la possibilité d’une liberté provisoire se dessiner à l’horizon.



Pour rappel, Lat Diop, ancien directeur général de la Loterie nationale sénégalaise (Lonase), a été placé sous mandat de dépôt le 26 septembre dernier. Il est accusé de « détournement de deniers publics, de blanchiment de capitaux et d’extorsion de fonds».