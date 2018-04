Prix à la consommation : un repli de1,6% noté au mois de mars

Un repli de 1,6% a été noté au mois de mars sur l’Indice harmonisée des prix à la consommation. C’est ce que déclare, le rapport de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).



Cette évolution serait principalement due, indique le document à la chute des prix des «produits alimentaires et boissons non alcoolisées» et, dans une moindre mesure, de la baisse de ceux des services de «santé» et des «biens et services divers».

Mais, concernant la variation annuelle, les prix à la consommation ont connu une augmentation de 0,1%.