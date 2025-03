Prix des denrées alimentaires durant le Ramadan : "Tout est sous contrôle", rassure le ministre du Commerce

Les denrées alimentaires ont tendance à connaître une hausse à chaque période de Ramadan. Pour cette année, 2025, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop rassure les consommateurs sur la disponibilité des produits. "Les produits sont en quantité suffisante sur le marché", a-t-il fait savoir sur la Rts Digital.



"Hier ( veille du début du Ramadan), j'ai fait un tour au marché Tilène, Castor, Thiaroye et au marché Gueule Tapé. Ce qu'on a eu à constater, c'est une provisionnement suffisante des produits industriels, notamment le riz avec 377.000 tonnes, l'huile (8.000 tonnes), le sucre ( 62.000 tonnes )", a-t-il informé.



Concernant les produits agricoles notamment l'oignon et la pomme de terre, le ministre renseigne que, selon les informations à son niveau, "il y a une quantité suffisante qui tourne autour de 150 à 200.000 tonnes ".



En en croire M.Diop, les services du contrôle des prix sont sur le terrain pour veiller à ce que les six produits homologués comme le pain et le sucre ne connaissent pas de hausse. "Tout est vraiment sous contrôle", a-t-il rassuré.



Aux commerçants, le ministre leur informe que l'Etat est derrière eux. Avant de les inviter à veiller au respect des prix.