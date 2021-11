Prix du meilleur entraineur du monde 2021: Aliou Cissé et Djamel Belmadi parmi les nominés

Depuis son arrivée à la tête de l’équipe nationale du Sénégal en 2015, Aliou Cissé enregistre de bons résultats, même s’il n’a pas encore remporté de trophée. Avec lui, le Sénégal est en tête du classement FIFA en Afrique depuis 35 mois, et a égalé le record de la Côte d’Ivoire.



Concernant Djamel Belmadi, depuis son arrivée à la tête du staff technique les Verts, a mené son équipe pour atteindre 31 matchs sans défaite. Avec à la clé un trophée de CAN en 2019.



Avec ce score, l’équipe nationale algérienne dépasse désormais le record d’invincibilité de la France (30 matchs sans défaite) et égale celui de l’argentine. Les fennecs se rapprochent également de record mondial, obtenu par l’Italie, avec un score de 37 matchs sans défaite.



Suite à tous ces résultats obtenus, la Fédération internationale de l’histoire de football et les statistiques (IFFHS) a nominé, sur son site officiel, Djamel Belmadi dans la liste pour le prix du meilleur entraineur du monde en 2021.



L’annonce du lauréat en fin de novembre

Outre Aliou Cissé et Djamel Belmadi, la liste contient également Roberto Mancini, Lionel Scaloni, Roberto Martinez et Didier Deschamps, Vledimir Petković, Roberto Martínez, Kasper Hjulmand, Frank de Boer, Andriy Shevchenko, Gareth Southgate, Luis Enrique, Jaroslev šilhav, Tite, Reinaldo Rueda, Ricardo Gareca, Mondher Kebaier, Hassam el Badry, Geraldo Martino,Gregg Berhalter, Danny Hay, Dragan Skocic, Hajime Moriyasu, Felix Sanchez Bar et Herve Renard, rapporte le site algérie360.com



Selon la même source, l’annonce du lauréat de ce prix aura lieu à la fin de ce mois de novembre. Le sélectionneur français Didier Deschamps a décroché le titre de l’année dernière.