Problème foncier à Darou Khoudoss: L’Association NEUGEU devant la presse ce vendredi pour répondre au maire

Suite à la sortie du maire Magor Kane, la semaine dernière, réagissant sur le problème foncier de la commune de Darou Khoudoss (située dans le département de Tivaouane), l’Association NEUGEU (Nouvel Élan Unitaire des Générations Utiles) annonce qu’elle fera face à la presse demain vendredi pour apporter des éclairages sur certaines déclarations de leur édile.



"Le maire n'a nulle part répondu à nos questions (sur le mémorandum) et veut nous minimiser en tant qu'association de développement apolitique qui, pour rappel a financé la réfection des toilettes de l'école de primaire (de Darou Khoudoss) à hauteur de 2 millions Fcfa et celles du marché à 800 mille Fcfa, construit un poste de garde au district à 750 mille Fcfa. Il (le maire) nous a reçus une fois et c'était par l'intervention du sous-préfet d'alors Richard Birame Faye...on l'a entendu sur son point de presse nous taxer de militants de l'Apr mécontents. Ce qui est archi faux...c'est l'association NEUGEU apolitique citoyenne composée des fils et ressortissants de la localité qui veut des éclaircissements sur la gestion des ressources et sur le marché en construction", a déclaré Moussa Kanté, président de la Commission Finance de la dite association.