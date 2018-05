Procès Imam Ndao et cie : "Je suis parti en Libye pour le djihad", a déclaré Moustapha Diop

Après deux jours d’audition du principal suspect, Imam Alioune Ndao, place au père de Moustapha Diop. Massamba Diop qui depuis 9h 30mn est à la barre; passe aux aveux. A la question du Juge Samba Kane : «Pourquoi il est parti en Libye ?», après quelques tentatives de louvoiements, il a révélé : «il m’avait dit qu’il allait en Libye pour faire le djihad. Il faut prier pour moi pour que je puisse réussir dans mon projet».Massamba Diop serait bien au fait des agissements de son fils. Il est en relation téléphonique périodiquement. Il l’a avoué devant la barre. «C’était il y a deux semaines semaines, juste après notre convocation à la DIC. Mais quand il était en Libye, il m’appelait toutes les 2 semaines», a-t-il rétorqué à Samba Kane. Le Juge est revenu à la charge : «par quel moyen il vous appelait ?»Et le père de Moustapha Diop de répondre : «par téléphone».Par rapport à l’objet de la conversion le vieux a fait savoir que cela tournait autour de leur convocation à la DIC. «Il m’a demandé pourquoi la convocation. Et je lui ai répondu parce que sa femme était allée le rejoindre en Libye. Par la suite je lui ai fait savoir que mon téléphone était sur écoute. C’est ainsi qu’il avait arrêté de m’appeler».Massamba Diop a souligné qu’il a eu des nouvelles de son fils quand il lui avait fait part de son voyage en Arabie Saoudite. «Après, il m’a appelé pour me dire qu’il est en Libye. En décembre 2016, j’ai entendu qu’il a été tué en Libye».Moustapha Diop a, selon son papa, démarré son cursus scolaire à Keur Massar. «Et quand ses grands frères sont partis en Mauritanie, il est allé les rejoindre pour un enseignement coranique, il a fait un an la bas puis il est revenu», a renseigné le témoin. Le juge a cherché a savoir les raisons de son retour, en réalité s’il a été expulsé ou bien ? Le père de Moustapha Diop a été un peu évasif préférant avancer : «quand il est venu, il m’a dit qu’il allait repartir parce qu’il y avait des musulmans qui sont malmenés là-bas».