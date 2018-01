Procès Khalifa Sall - Me El Hadji Diouf aux journalistes : "Vous êtes manipulés par le juge et..."

"Le juge n'est pas Dieu. Il ne peut pas me chasser de la procédure".Qui aime bien châtie bien, je ne suis pas fâché contre vous( les journalistes) mais je dois vous rectifier. Vous dites dans vos titres que Me El hadji Diouf est expulsé du procès, ce n'est pas vrai. Je suis toujours là. Et, je parlerai le temps venu", martèle l'avocat.



"Hier, quand le président disait que je ne suis pas admis à défendre en tant que partie civile et qu'il m'expulse du dossier, Je lui ai répondu que non , je reste", Et vous les journalistes, vous avez écrit que ce qu' a dit le juge, et non ce que j'ai dit", déplore la robe noire.



"On vous manipule et vous manipulez l'opinion. Vous avez cité l'article 372 du Code de procédure pénal, alors que cet article n'a rien à voir avec l'expulsion d'un avocat", précise-t-il avant d'aller chercher le code de procédure pénal (CPP) et de le remettre aux journalistes afin qu'ils le lisent de leurs propres yeux.



L'article 372 du CPP dit que : "le tribunal saisi de l'action publique, est compétent pour statuer sur toutes les exceptions proposées par le prévenu pour sa défense à moins que la loi n'en dispose autrement ou que le prévenu n'excipe d'un droit réel immobilier "