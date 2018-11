Procès Khalifa Sall avant début décembre : Taxawu Senegaal soupçonne un chantage de la Cour Suprême

Le régime du Président Macky Sall utiliserait tous les moyens en sa possession pour empêcher à Khalifa Sall d’être candidat à la prochaine élection présidentielle. C’est du moins la conviction des membres de Taxawu Senegaal qui l’ont fait savoir à travers un communiqué parvenu à PressAfrik.



A en croire ses membres, la Cours Suprême serait le levier sur lequel Macky Sall et Cie vont se servir avec le procès en cassation de l’ex-édile de Dakar qui pourrait se tenir «au plus tard en début du mois de décembre.» Ce qui les a fait monter au créneau.



«Jamais dans l’histoire judiciaire de notre pays, la Cour suprême n’aura examiné un pourvoi en cassation moins d’un mois après le dépôt des mémoires et autres répliques des parties. Au surplus, rien ne justifie que ce dossier ne soit singulièrement extirpé pour être vidé avant les centaines de dossiers en attente, souvent depuis des années, devant la cour. A n’en pas douter le message est clair. Khalifa Ababacar Sall doit renoncer à sa candidature sinon le procès devant la Cour suprême va être programmé en vue de le faire condamner définitivement avant le dépôt des candidatures à l’élection présidentielle. », relèvent-ils dans le document.



Et de poursuivre : «Considérant que la justice est et doit rester la gardienne des droits et libertés, nous interpellons l’Union des Magistrats du Sénégal, et à travers elle tous les magistrats, et les appelons à refuser que les juges de la Cour suprême exercent leur office dans le but manifeste d’aider Macky Sall à éliminer un adversaire politique. La Cour suprême n’est pas un bureau de vote et que ses juges ne doivent pas éliminer un candidat à l’élection présidentielle.»



Taxawu Senegaal d’ajouter : «Nous interpellons également les autorités religieuses, les organisations de la société civile et les représentations diplomatiques sur cet empressement de la justice que rien ne justifie sinon la confirmation que la procédure contre Khalifa Ababacar SALL une affaire purement politique montée par le pouvoir en place et exécutée par une justice aux ordres.»



Mais, cette décision ne passera pas puisqu’il est impensable qu’ils acceptent que «la Cour suprême soit transformée en tour éliminatoire de l’élection présidentielle du 24 février 2019.»