PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Procès Lamignou Darou et Boy Dakar : les deux militants de Pastef risquent gros
Les militants du parti Pastef, Madoumbé Diop alias Lamignou Darou et Serigne Mbaye Diagne, connu sous le nom de Boy Dakar, ont comparu ce mercredi devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. Ils sont poursuivis pour discours contraire aux bonnes mœurs.
 
D’après des informations, les deux prévenus ont reconnu les faits qui leur sont reprochés devant la barre.
 
Le procureur de la République, dans ses réquisitions, a demandé au tribunal de prononcer des peines exemplaires, estimant que les propos tenus sur les réseaux sociaux par les accusés méritaient une réponse ferme. Il a ainsi requis six mois de prison ferme contre chacun d’eux.
 
Le tribunal rendra sa décision le 20 octobre 2025.
Moussa Ndongo

Mercredi 15 Octobre 2025 - 19:14


