Procès Lamine Diack: un deuxième jour d'audience pour les cinq présumés complices

L'ancien patron de l'athlétisme mondial, Lamine Diack, va de nouveau faire face au juge du tribunal de Paris pour répondre avec son fils et quatre acteurs présumés des faits de corruption sur fond de dopage en Russie.



L’audition des cinq (5) autres prévenus va se poursuivre ce mercredi 10 juin 2020. Le Français Gabriel Dollé, a été le premier à être entendu lundi lors de l’ouverture du procès. Appelé à la barre, Dollé, âgé de 78 ans, a voulu minimiser sa responsabilité, assurant avoir cherché un compromis entre « l'intérêt supérieur » de l'IAAF et la mise à l'écart d'athlètes russes dopés. Il fallait éviter « un scandale » pour sauver les sponsors de l'athlétisme, a-t-il déclaré.



L'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme (IAAF), Lamine Diack, est soupçonné de corruption, dissimulation de preuves de dopage, blanchiment entre autres.



Son fils, Papa Massata Diack, cité dans cette affaire n’a pas effectué le déplacement. Ses avocats dont Me Moussa Sarr, avaient demandé un renvoi du procès au motif que leur client ni ses avocats ne peuvent se déplacer jusqu’en France en raison de la fermeture des frontières en cette période de pandémie à coronavirus.