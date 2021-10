Procès Sextape Valbuena: ​10 mois de prison avec sursis requis contre Karim Benzema

Pour Karim Benzema, le parquet réclame 10 mois de prison avec sursis et 75.000 euros d'amende



"M. Benzema faisait partie d'une stratégie et il en avait conscience"

La substitut du procureur évoque la "troisième stratégie", celle impliquant Karim Zenati et Karim Benzema. La magistrate ironise sur "cette dernière intervention bienveillante presque paternelle de Karim Benzema".



"M. Benzema faisait partie d'une stratégie et il en avait conscience", estime Ségolène Marès.

Certes Karim Benzema, qui dispose d'une "autorité" "ne lui a pas mis un couteau sous la gorge" mais lui a conseillé très fortement de "faire le bon choix".



4 ans de prison et 15.000 euros d'amende sont requis contre Mustapha Zouaoui, considéré comme l'instigateur de cette affaire. Pour celui qui "sans lui, la vidéo n'existe pas, Axel Angot, 18 mois de prison et 15.000 euros d'amende. Au vu de son casier judiciaire vierge, le ministère public réclame 18 mois de prison avec sursis et 5.000 euros d'amende.



