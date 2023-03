Procés-Sonko- MMN: le juge Pape Mouhamed Diop s'est dessaisi, M. Yakham Keita le remplace

Le juge Pape Mouhamed Diop qui devait présider le procès en diffamation opposant le leader de Pastef Ousmane Sonko au ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang a été dessaisi, a-t-on appris de l'avocat de la défense, Me Khoureyssi Ba.



Il sera remplacé par Mamadou Yakham Keita.



"Et pourtant, avec le dessaisissement du juge contesté et la nomination de M. Mamadou Yakham KEITA appelé à le remplacer au pied levé, la victoire de Sonko ne faisait plus l'ombre d'un doute ...", peut-on lire sur la page Facebook de l'avocat.



À rappeler que Ousmane Sonko avait récusé le juge. Il avait même, par le biais de ses conseils, introduit une requête à la Cour d’appel de Dakar. Me Ousseynou Fall faisait suivre l'affaire «en articulant trois griefs de nature à remettre en cause l’impartialité objective et subjective » du président de la première Chambre correctionnelle du Tribunal de Dakar chargé de trancher l’affaire opposant Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang.