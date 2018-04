Procès de l’AIABS : Aya Pouye condamnée à 3 mois de prison

Le procès qui opposait les deux anciennes internationales de l’équipe nationale de Basket, Rokhaya Pouye et Aida Ndong a été gagnée par cette dernière. Le tribunal correctionnel de Dakar a rendu son verdict jeudi. Ainsi, Rokhaya Pouye dit Aya Pouye est condamnée à 3 mois de prison avec sursis. Elle doit également verser une amande de 10 millions F CFA et restituer les documents administratifs de l’AIABS.

Les deux dames avaient un différend autour de la présidence de l’Amicale des internationales et anciennes basketteuses du Sénégal (AIABS). Chacune d’elle se proclamait présidente de ladite association.



Aida Ndong à sa sortie du tribunal a regretté que cette affaire se soit terminée au tribunal. « Je regrette qu’on en soit arrivé là. Ce n’est pas ce que je voulais. Tous les acteurs du basketball local ont tenté la médiation, mais, Rokhaya Pouye ne s’est jamais montrée favorable. Lorsque les sages de la Fédération sont venus me voir, j’ai accepté tout comme les membres de notre camp. Espérons qu’avec ce verdict du tribunal, elle va se ressaisir », a fait savoir la désormais présidente de l’AIABS.



Source: Stades