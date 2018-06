Procès des trafiquants de médicaments à Diourbel : les avocats réclament les têtes des commanditaires

Après le renvoi, le 15 mai dernier de l’affaire des présumés coupables de trafic de faux médicament, Bara Sylla et Amadou Oury Diallo seront fixés sur leur sort, ce mardi 5 juin 2018, devant le tribunal des grandes instances de Dakar.



« Ils seront jugés pour association de malfaiteurs, exercice illégal de la profession de pharmacien, et importation de médicament de contrebande. Donc vous voyez que c’est tout un cocktail de tout. Le procureur et le juge ont ratissé large peut être pour ne pas rester bredouille. Mais nous osons espérer que ce jour-là, ils seront fixés sur leur sort », laisse entendre Me Baba Diop.



L’avocat de l’ordre des pharmaciens réclame la tête des vrais coupables. « Tous les commanditaires, tous ceux qui sont derrière cette affaire, les gros bonnets, quels sont les gens qui ont organisé, qui ont payé l’argent. De la Guinée jusqu’au Sénégal, quels sont les gens qui ont loué des magasins, tout ceux-là. Donc, nous restons sur notre faim », dit-il.



Me Diop compte ouvrir une nouvelle brèche pour atteindre les vraies cibles. « Nous allons continuer le combat. Nous n’allons pas nous limiter là. Dans le cas de cette affaire, nous avons la possibilité de demander au tribunal compte tenu de certains éléments de l’enquête, de l’instruction, nous avons la possibilité de demander au tribunal d’ordonner un complément d’enquête. C’est une possibilité que la loi nous offre », a-t-il soutenu.



À en croire la robe noire, « nous avons aussi d’autres possibilités. C’est-à-dire, de saisir à nouveau le juge d’instruction relativement aux faits qui non pas encore fait l’objet d’une investigation complète ».