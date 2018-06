Procès en Appel de Khalifa Sall: Me Mbaye Sène a fâché le juge Demba Kandji

L’avocat du maire de la ville de Dakar Khalifa Ababacar Sall, Me Mbaye Sène a souligné qu’aussi bien le parquet que le ministère public ont dans leurs rôles des affaires qui ne sont toujours pas jugées en Appel.Se sentant attaqué, le juge réplique en ses termes : « mon prétoire ne se prête pas à ce jeu qui à la limite est politique. Aujourd'hui, il est plutôt question du report ou pas de l’audience".Ainsi la robe noire considère que c’est inopportun de dire que l’affaire est en état d’être jugée. Et, pour clore le débat, le juge plaide plutôt pour que cette audience se fasse rapidement. Le public se met à gronder et fâche le président du tribunal qui se confond en menaces. "Quand je saisis quelqu’un en train de parler je le place sous mandant de dépôt", peste-t-il.