Procès en destitution: le second acquittement de Donald Trump à la Une

« Le Sénat acquitte à nouveau Trump », peut-on lire en Une du Washington Post. Le quotidien, qui consacre presque toute sa page de garde à ce procès, revient dans son éditorial du jour sur un résultat sans surprise. La seule inconnue était de savoir combien d’élus républicains allaient retourner leur veste comparé au premier procès en destitution. Le Washington Post salue le courage des sept élus qui ont suivi les pas des démocrates.



Élan bipartisan

Même constat du côté du New York Times qui rappelle que c’est la première fois qu’il y a un tel élan bipartisan dans un procès en destitution. Jamais autant d’élus du camp adverse n’avaient voté en faveur d’une destitution. Le quotidien new-yorkais revient également sur les conséquences de ce vote pour les conservateurs. Un parti républicain plus divisé que jamais et qui n’arrive pas à faire fi de l’aura de Donald Trump.



Sept élus républicains

Le Washington Times, quotidien qui a longtemps soutenu Donald Trump mais qui avait condamné les violences du Capitole, ne crie pas victoire, mais revient en Une sur les raisons pour lesquelles sept élus républicains ont décidé de voter avec les démocrates. Des élus convaincus de la responsabilité de Donald Trump et pour qui la Constitution américaine et leur pays sont plus importants que les pressions qu’ils peuvent subir.