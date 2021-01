Prochaines élections locales : Le Mouvement des Comités d’Actions Politiques (CAP21) lance une campagne d’inscription en ligne

« Cette campagne qui se fera à travers une plate-forme digitale a pour principale cible, la génération connectée. Les élèves des lycées, les étudiants, les jeunes en général. Dans ce contexte de pandémie de la Covid-19, le mouvement des Cap21 pour éviter les rassemblements et les mouvements de foules lance à travers cette initiative une innovation de taille », informe un communiqué du mouvement.



Ainsi le Président dudit Mouvement Politique, Tidiane TAMBA sera pendant une bonne heure en direct sur plusieurs supports digitaux pour inviter la Génération Y a venir s'inscrire en masse en ligne grâce à un fichier qui sera disponible. Les supports Facebook, les chaînes de télévision en ligne les plus en vue à Kolda vont relayer cette manifestation retransmise en direct à la radio.



Le mouvement lancé le 1er avril 2020, liste déjà quelques réalisations. « En effet, après la grande campagne de dépistage du cancer du col de l'utérus (946 femmes dépistées), le don de kits sanitaires et d'hygiène aux femmes détenues de la Maison d'arrêt et de correction de Kolda, le reboisement des artères de la ville de Kolda (plus de 1000 arbres plantés), l'équipement des postes de santés de la commune en draps, gels antiseptiques et masques, le Mouvement des Cap21 continue d'opérer des actions majeures pour l'épanouissement des populations locales ».



Dans son communiqué, le mouvement soutient que « depuis sa création, le mouvement des Comités d'Actions Politiques compte plus d'une cinquantaine de Cellules avec des milliers de partenaires ».



Son président, le journaliste et spécialiste des Relations publiques, Tidiane Tamba est candidat à la mairie de Kolda où il ambitionne « avec une forte coalition Bâtir ensemble le Kolda de demain ».