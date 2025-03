Production industrielle : les prix en baisse de 0,6% en janvier 2025 ( ANSD)

L'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) a publié l'indice des Prix à la Production Industrielle (IPPI) du mois de janvier 2025. D'après sa dernière publication, l’activité industrielle du premier mois de l'année 2025 est marquée par une diminution de 0,6% des prix de la production industrielle hors égrenage de coton, comparativement à ceux du mois précédent.



Selon les données de l'Ansd, "cette évolution résulte de la baisse de 4,4% des prix des produits des industries extractives. Toutefois, les prix des produits manufacturiers se renchérissent de 0,9%".



Par ailleurs, informe l'Ansd, "il est noté une stabilité des prix des produits des industries environnementales ainsi que ceux de l’électricité, eau et gaz, sur la période sous revue".



En variation annuelle, constate l'agence, "les prix de la production industrielle hors égrenage de coton fléchissent également de 1,2% en janvier 2025, sous l’effet, principalement, de la réduction de ceux des produits des industries extractives (-5,3%)".



S’agissant de l’égrenage de coton, les prix se relèvent de 9,8% en variation mensuelle et se contractent de 10,1% en variation annuelle.