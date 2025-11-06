Production pétro-gazière : performances en hausse à Sangomar, première exportation de condensat à GTA

Le ministère informe que le projet Grand Tortue Ahmeyin (GTA) a franchi une nouvelle étape majeure dans la phase de production au cours de ce mois-ci, marquant un jalon historique avec l'achèvement du chargement, pour export, de sa première cargaison de condensat, estimé à 0,71 million de barils.

Parallèlement, trois cargaisons de gaz naturel liquéfié (GNL) ont été enlevées pour l'export au cours du mois, représentant un volume total de 0,5 million de mètres cubes de GNL pour le mois d'octobre 2025.

Concernant Sangomar, le rapport indique qu'au cours du mois écoulé, trois cargaisons de pétrole brut ont été expédiées et commercialisées sur le marché international, pour un volume total de 2,92 millions de barils. Les projections initiales pour l’année 2025, estimées à 30,53 millions de barils, ont été révisées à la hausse à 34,5 millions, grâce à une bonne réponse des réservoirs, de la bonne tenue des puits et à la robustesse des performances opérationnelles.