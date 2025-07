Programme de Formation École-Entreprise : ​le Sénégal vise 1 million de jeunes formés d'ici 2030

Le Programme de Formation École-Entreprise (PF2E) a dévoilé des résultats impressionnants et des ambitions fortes pour la jeunesse sénégalaise lors d'un déjeuner de presse stratégique, ce mercredi à Dakar. En présence de responsables du programme, des autorités ministérielles, des journalistes et des partenaires techniques, l'événement a mis en lumière les réalisations clés du PF2E et ses perspectives d'avenir dans le domaine crucial de la formation professionnelle duale. L'objectif fixé par le ministère est clair : former 1 million de jeunes selon la modalité duale à l'horizon 2030.



Omar Niane, Conseiller Technique ministre a souligné l'importance de cette initiative dans un contexte de mutations économiques, sociales et environnementales. « Un million de jeunes devront être formés selon la modalité duale à l'horizon 2030, tel que consigné dans le master plan 2024-2034 du référentiel national des politiques publiques », a-t-il déclaré. Il a insisté sur la nécessité d'une « mobilisation productive et accrue du secteur productif » et d'une « connaissance parfaite du dispositif de la formation durable par tous les secteurs professionnels » pour atteindre cet objectif ambitieux.



La rencontre visait également à renforcer la visibilité du programme et à créer des ponts solides avec les médias, afin que « chaque citoyen sénégalais puisse comprendre l'impact réel de cette politique publique sur le terrain ».



Des chiffres éloquents et un modèle innovant

Mme Diégane Wade Ly, coordinatrice du PF2E, sous la tutelle du ministère de la Formation Professionnelle, a présenté un bilan chiffré depuis le lancement du programme en 2018. « Depuis 2018 à nos jours, on a formé plus de 5000 jeunes. On a certifié plus de 1171. Il y a 2171 qui sont en cours de formation », a-t-elle affirmé, témoignant de l'efficacité du modèle de formation duale.



Ce modèle, propre à la Formation École-Entreprise (F2E), se déroule simultanément en entreprise et à l'école. « Le PF2E se déroule en deux lieux : l'entreprise et l'école. C'est un programme qui permet aux entreprises de former les jeunes qui sont les futurs collaborateurs », a expliqué Mme Wade Ly. Les métiers enseignés sont directement basés sur les besoins des entreprises et les réalités économiques locales, garantissant ainsi que les compétences acquises sont en parfaite adéquation avec le marché du travail, favorisant l'insertion professionnelle des jeunes.



Un appel vibrant à la jeunesse sénégalaise

Les perspectives du PF2E sont tout aussi ambitieuses, avec une volonté d'enrôler massivement de nouveaux jeunes. « On ne peut pas parler de développement sans parler du capital humain. Notre pays a une richesse plus importante que l'or et le pétrole : notre jeunesse. La formation de cette jeunesse ne suffit pas. Il faut former, insérer et aussi leur permettre de participer au développement économique de notre pays », a souligné Mme Wade Ly.



Le programme vise à mobiliser davantage d'entreprises pour offrir des formations qualifiantes et pertinentes. La formation est ouverte à tous les jeunes Sénégalais âgés de 16 à 35 ans.



Pour s'inscrire, il suffit de faire une demande auprès des pôles emploi, des antennes du PF2E ou via leur site web. Une présélection est effectuée en collaboration avec la direction de l'orientation et dans les régions, suivie d'une sélection définitive par les entreprises.



Mme Wade Ly a lancé un appel vibrant à la jeunesse : « Je lance un appel à tous les jeunes Sénégalais qu'ils sachent qu'ils peuvent étudier et réussir ici dans leur pays. Aussi qu'ils sachent qu'ils sont l'espoir de leur pays ».



Ce déjeuner de presse a ainsi réaffirmé l'engagement du PF2E à contribuer activement à l'insertion professionnelle des jeunes et au développement économique du Sénégal.