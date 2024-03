Programme de campagne : Sports, Cultures, Religion… trois choses à retenir du projet de Papa Djibril Fall

Papa Djibril Fall, candidat des Serviteurs et de la coalition PDF Président, a dévoilé un programme qui repose sur 7 piliers (Jeunesse, santé, justice, économie, citoyenneté, forces de défense et de sécurité, diplomatie…). Dans son projet, le candidat à la présidentielle, adresse les vrais enjeux du développement économique et social du Sénégal.



SPORTS

Concernant le domaine du Sports, Papa Djibril Fall promet développer la pratique du sport sur toute l'étendue du territoire national en privilégiant les disciplines olympiques pour les prochains JOJ de 2026.

En outre, il compte promouvoir le concept de « SPORTS-ETUDES » dans les 14 régions du Sénégal, développer les compétitions de l'UASSU en synergie avec les activités de nawétanes, stabiliser le cadre institutionnel des Fédérations Sportives et promouvoir leur autonomie financière progressive et mener une politique hardie de détection des talents sportifs et développer un écosystème de mentorat avec les anciennes gloires.



CULTURES

Dans le secteur culturel, PDF veut « piloter une politique de soutien aux industries culturelles créatives dans une approche holistique. Promouvoir le MADE IN SENEGAL au niveau du cinéma, des arts urbains, du mannequinat et du théâtre.



Le candidat à la présidentielle promet de soutenir le « monde artistique et culturel par la dotation d’un Fonds de Soutien et de Solidarité active pour les anciennes gloires culturelles ».



Papa Djibril s’engage à mettre en place un « Revenu Annuel de l’Acteur Culturel (RAAC) sous certaines conditions ». Il compte également « réhabiliter les sites culturels du Sénégal en faisant un focus sur les lieux de mémoire et de fierté nationale ».



RELIGIONS

Pour la religion, le journaliste de formation propose de replacer le culte et le sacré au cœur des politiques publiques. Papa Djibril compte « amorcer une réflexion stratégique sur le statut des villes religieuses, spécifiquement TOUBA ».



Il s’engage à faire de « TOUBA un hub logistique, industriel, financier et touristique ».

Le candidat ambitionne de développer le « tourisme religieux, notamment autour des grands évènements de communion et de ferveur religieuses. Continuer et étendre le programme de modernisation des cités religieuses, sans exclusive ».



Une fois élu, Papa Djibril Fall, candidat des Serviteurs s’engage à faire de « l'aérodrome de Kaolack un aéroport international pour le Gamou de Médina ».