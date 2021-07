Projet de loi sur la «congolité» en RDC: le cardinal Ambongo appelle à la vigilance

« Je vous exhorte à résister aux discours de haine et aux initiatives qui excluent et divisent le peuple de Dieu ! » a lancé Fridolin Ambongo, l'un des deux cardinaux de la RDC, lors d'une cérémonie, à Lubumbashi, honorant Monseigneur Fulgence Muteba, le nouvel archevêque de la ville.



« Encouragez plutôt les sentiments et le bonheur de vivre ensemble ! a-t-il poursuivi. C’est pour moi l’occasion, au nom des évêques du Congo et du peuple congolais, de stigmatiser le dangereux projet de loi sur la congolité qui ne promet point la cohésion nationale tant souhaitée. Ce projet de loi, au lieu d’unir le peuple de Dieu dans une seule famille, apparait comme un instrument d’exclusion et de division ! »