Prolongation de mandat : « Macky Sall ne sera plus président de la République à partir du 2 avril », selon Déthié Fall

Le Front des candidats à l’élection du 25 février 2024 (FC 25) a tenu un point de presse pour fustiger le report de la présidentielle et la prorogation du mandat de Macky Sall jusqu’à la fin de l’année. Selon Déthié Fall, Macky sera illégitime d’ici deux mois, c’est-à-dire à partir du 02 avril 2024.



« Pour une première fois, le président de la République décide seul à partir de son stylo de dire la date à laquelle cette élection va se tenir. Nous disons non, nous ne l’accepterons pas et les pas pour qu’il recule seront également engagés. (…) Je dirais à tous les chefs d’Etat qu’ils ne composent plus avec le Président Macky Sall parce qu’à partir du 2 avril il n’est plus le président de la République du Sénégal. Il deviendra le président de sa propre personne et non président des 18 millions de Sénégalais », a lancé Déthié Fall, candidat à l’élection présidentielle.



Pour lui, la campagne se poursuivra et l’élection se tiendra. « La légitimité qui fait qu’on l’appelle M. le président de la République, il ne l’a tire que du Conseil constitutionnel qui, in fine, a proclamé cette fonction et ces 20 candidats tirent cette légitimité de ce même Conseil constitutionnel. Il ne peut leur empêcher de faire leur campagne électorale et de maintenir la date du 25 février », a-t-il dit.



Par ailleurs, Déthié Fall indique que le Front des candidats à l’élection du 25 février 2024 le FC 25 va contacter toutes les « forces vives de la Nation, les syndicats, les autres fronts qui existent pour la création d’une plateforme beaucoup plus grande pour prendre en charge cette question qui nous dépasse, qui dépasse chaque Sénégalais, mais qui interpelle tous les Sénégalais ».