Prolongation du match Valenciennes-Sochaux: Ouseynou Thioune sous le coup d'une plainte pour "fausses accusation" de racisme contre le gardien Prior

Ousseynou Thioune-Jérôme Prior, épisode II. Accusé par le gardien de Valenciennes de l’avoir mordu samedi lors du match entre VA et Sochaux (0-0) en Ligue 2, le milieu de terrain sénégalais a répliqué dans les colonnes de L’Est Républicain en affirmant que le portier a tenu des propos racistes à son encontre. « En deuxième mi-temps lorsque je suis venu lui chiper la balle tout près du but, il a recommencé à me parler et m’a dit, ‘casse-toi, sale noir’. Là encore, je n’ai pas répondu. (…) Après le match, je suis venu lui dire que ce n’était pas professionnel de tenir ces propos. C’est là encore qu’il m’a répété ‘casse-toi, sale noir’. Sur cette deuxième fois, alors oui, j’ai dit ‘on sort et on va s’expliquer sur ça», a expliqué le Lion qui se défend de toute morsure.

«J’ai mis ma tête contre sa joue, c’est vrai. Et, oui, j’étais énervé, je voulais donner un coup de tête. Mais quand j’ai réfléchi, j’ai retiré ma tête. Il n’y a pas eu de morsure » avait-il indiqué contestant les faits, selon Le Témoin qui rapporte ses propos.



Cependant l’affaire Ousseynou Thioune– Jerôme Prior s’apprête à prendre un tournant plus juridique puisque le gardien de but de Valenciennes a tenu à réagir sur les réseaux sociaux en expliquant son intention de porter devant le tribunal ces accusations de racisme qu’il juge «mensongères».



C’est par le biais de son compte Instagram que Jérôme Prior lance la riposte. Le portier formé à Bordeaux a publié un montage mettant en exergue les citations de Thioune avec des photos censées prouver ses dires. « La première accusation réfutant des actes de morsures concerne la Ligue de football qui, j’en suis sûr, fera son travail. Aujourd’hui, je suis touché par cette (tardive) accusation mensongère de racisme qui remettrait en cause mes valeurs et mes principes. Celle-ci étant plus personnelle, elle se réglera au tribunal avec vidéos à l’appui et autres preuves en ma possession qui réfutent clairement cette thèse », a écrit le Valenciennois sur les réseaux sociaux. En espérant que lumière soit faite sur cette affaire…