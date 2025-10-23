Promotion du patriotisme et de la citoyenneté : le programme « WAAJAL XALE YI » lancé à Kolda

Le lycée Alpha Molo Baldé de Kolda (sud) a servi de cadre, ce jeudi 23 octobre, à la cérémonie officielle de lancement du programme « WAAJAL XALE YI », une initiative conjointe du ministère de l’Éducation nationale et du ministère des Forces armées. Ce programme ambitionne de promouvoir le patriotisme, la citoyenneté et l’esprit civique chez les jeunes élèves .



Selon l’Inspecteur d’Académie de Kolda, Mamadou Diop, cette initiative vise à « préparer les jeunes à bâtir un Sénégal prospère, ancré dans des valeurs fortes, en assumant convenablement leurs responsabilités citoyennes et patriotiques ». Il s’agit, a-t-il ajouté, de « former des citoyens responsables, conscients de leurs devoirs envers la patrie et résolument engagés dans la construction du développement national ».



La cérémonie, présidée par le Gouverneur de région, a été marquée par une levée des couleurs en présence des élèves, des enseignants et de plusieurs partenaires de l’école. Un moment symbolique fort pour rappeler l’importance du respect des symboles de la République et du sentiment d’appartenance nationale.



Pendant deux semaines, les participants prendront part à diverses activités éducatives et citoyennes : développement de l’esprit civique, travaux d’intérêt général, séances d’instruction civique et morale, mais aussi sensibilisations sur des défis sociétaux majeurs tels que l’émigration clandestine, la préservation de l’environnement et la prévention des maladies émergentes comme la fièvre de la Vallée du Rift ou le Mpox.



Le Colonel Adrien Théodore Sarr, commandant de la zone militaire numéro 6 couvrant les régions de Kolda et Sédhiou, a salué la pertinence de ce programme qui, selon lui, « contribue à renforcer la cohésion nationale et à inculquer aux jeunes les valeurs de discipline, de solidarité et d’amour de la patrie ».



Avec « WAAJAL XALE YI », l’école sénégalaise se positionne ainsi comme un levier essentiel de l’éducation civique et patriotique, préparant les générations futures à relever les défis du développement national dans la paix et la responsabilité.