Propos de Badara Gadiaga : Khadim Bamba Fall boycotte la TFM et réclame des excuses publiques

Invité ce matin à l’émission Kinkéliba sur la RTS, Serigne Khadim Bamba Fall, coordonnateur des Bureau d’Accueil, d’Orientation et de Suivi des Sénégalais de l’Extérieur (BAOS), s’est voulu claire.

« Je ne remets plus les pieds à la TFM, à moins qu’ils présentent des excuses publiques au Premier ministre, Ousmane Sonko et à Amadou Ba », a-t-il déclaré.

Khadim Bamba Fall estime que la responsabilité des médias est engagée et appelle la TFM à adopter une ligne éditoriale plus équilibrée et respectueuse des personnalités publiques.



« A Pastef, c’est le président Ousmane Sonko qui est notre chef de Parti. Quiconque ne lui voue pas respect, que ce soit une chaine de télévision, ou autres, sache que moi Khadim Bamba fall, je ne mettrais pas les pieds dans ton organe. Je m’adresse à la TFM, tan qu’ils ne présentent pas des excuses publiques au président Ousmane Sonko et à notre collègue Amadou Ba, je ne ferais plus un plateau dans cette entreprise », a soutenu Khadim Bamba Fall

.

Selon lui, il faut dire stop à tout cela invitant le gouvernement à agir pour y mettre un terme. « J’en appel aux autorités à la tête du pays. Le Pastef ne peut pas souffrir en étant dans l’opposition et souffrir au pouvoir. On ne peut pas encaisser des insultes des calomnies et maltraitance et une fois au pouvoir revivre les mêmes choses », a -t-il conclu.