Propos ethnicistes: Rendo Foulbé condamne et appelle le député Aliou Dembourou Sow à présenter des excuses

L’appel d’Aliou Dembourou Sow, député de la mouvance présidentielle, à prendre des machettes contre les anti-3ème candidature de Macky Sall, fait toujours débat. Après les réactions des politiques dont celle de l’Alliance pour la République (Apr), c'est au tour de la communauté Peule de donner sa position. Rendo Foulbé, l’association qui regroupe des Haal Pulaar du Sénégal et de la Diaspora, a regretté les propos éthnicistes du député avant de lui demander à ce qu’il présente des excuses publiques.



« Rendo Foulbé, représentant toute une communauté, celle des Peuls, dénonce cette apologie venant de qui que ce soit tout en regrettant les propos venant d’un des leurs qui est Aliou Sow. Rendo Foulbé s’excuse auprès de la communauté Peule et du peuple sénégalais », a déclaré Djiba Ka qui souligne que « les propos d’Aliou Sow gène la communauté Pulaar ».



La communauté Peule a aussi condamné ces propos et demande au concerné, Aliou Dembourou Sow, à présenter ses excuses : « Du moment que le concerné est de notre côté, parce que c’est un Peul comme nous, donc la communauté Peule condamne fermement et demande au député de reconnaître son erreur et de s’excuser auprès de cette communauté et auprès du peuple sénégalais ».



Elle a lancé un appel solennel à toute la communauté, mais aussi à tous les Sénégalais de cesser ce débat insensé afin de conserver la paix sociale.