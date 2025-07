Propos haineux et dérives : la Commission nationale des droits de l'Homme alerte sur les risques de déstabilisation

La Commission Nationale des Droits de l’Homme du Sénégal (CNDH) s’alarme de la multiplication des discours haineux, des dérives verbales et des comportements extrémistes qui menacent la cohésion sociale et le vivre-ensemble dans le pays.



Dans un communiqué, l’institution dirigée par Amsatou Sow Sidibé a exprimé « son inquiétude » face à une atmosphère socio-politique délétère, estimant qu’elle pourrait, si elle perdure, fragiliser et déstabiliser durablement le Sénégal.



« Attachée aux valeurs de paix, de respect de la dignité humaine et des principes de l’État de droit, la CNDH lance un appel solennel au respect scrupuleux des institutions de la République et des personnes, quelles que soient par ailleurs leurs opinions, appartenances ou fonctions », peut-on lire dans la déclaration.



L’instance nationale appelle l’ensemble des acteurs, citoyens, responsables politiques, leaders d’opinion, organisations de la société civile et institutions à faire preuve de responsabilité individuelle et collective, dans un effort commun pour : préserver la stabilité du pays ; garantir un climat favorable à l’expression démocratique ; protéger la justice et les droits humains ; et soutenir les fondements du développement durable.