Propos incendiaires d'Abass Fall : Thierno Bocoum regrette le silence des autorités

Thierno Bocoum, membre de la coalition Samm Sa Kaddu, a réagi aux événements survenus hier lors de l'ouverture de la campagne pour les législatives. De violents affrontements ont eu lieu entre les partisans de Samm Sa Kaddu et ceux d'Abass Fall, candidat de Pastef à Dakar, entraînant de graves dégâts. Ces heurts ont abouti au saccage et à l'incendie du siège de la coalition Samm Sa Kaddu.

En réponse à ces incidents regrettables, Thierno Bocoum a publié un message sur sa page Facebook pour condamner ces violences. "Après cette déclaration inacceptable suivie d'un acte odieux, aucune voix autorisée ne s'est élevée. L'État est à terre. Le poids de la partisanerie et de l'irresponsabilité pèse sur son cou", a déploré l'ancien parlementaire.

La caravane d'Abass Fall, victime d'une attaque, a poussé ce dernier à appeler ses militants à se défendre en s'armant de machettes et de couteaux. Des propos que l'intéressé a lui-même regretté dans une vidéo rendue publique, ce mardi 28.