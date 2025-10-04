Propos injurieux contre Serigne Pape Makhtar Kébé : le Groupe Asfiyahi dénonce une dérive et appelle à l’intervention du CNRA

Le Groupe Asfiyahi a condamné fermement les propos injurieux et menaces proférées à l’encontre de Serigne Pape Makhtar Kébé, à la suite d’un de ses enseignements inspirés des leçons de Seydil Hadj Malick Sy (Maodo).



Dans un communiqué publié ce 4 octobre, Asfiyahi dénonce une « dérive inacceptable dans une société qui a toujours puisé sa cohésion et sa stabilité dans le respect des guides religieux et la valeur de la parole spirituelle ».





Le Groupe Asfiyahi rappelle également la portée du message universel de Maodo. « Seydil Hadj Malick Sy, dans son immense sagesse, ne s’adressait jamais à une ethnie particulière ni à une appartenance communautaire fermée. Son discours transcendait les clivages pour s’adresser à l’ensemble de la société sénégalaise, voire au-delà », souligne le communiqué.



Un appel à la retenue et à la responsabilité



Asfiyahi appelle à la vigilance face à la banalisation des discours haineux : « Les plateaux télévisés et radiophoniques deviennent parfois des espaces où se libèrent des paroles incontrôlées, alimentant la haine, la division et le discrédit des personnalités religieuses et intellectuelles. Ces pratiques doivent être fermement découragées ».



Le Groupe invite le Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA) à renforcer sa « mission de veille et de régulation », afin de prévenir ces « dérives et préserver le climat social et spirituel de notre pays ».

