Psg-Bayern: poste par poste, qui est le plus fort?

Le PSG défie le Bayern ce dimanche en finale de la Ligue des champions à Lisbonne. Véritable choc entre deux cadors européens, cette rencontre donnera lieu à de beaux duels poste pour poste dans un onze de rêve.



Neuer de retour au sommet

Avoir un gardien de renom en finale de Ligue des champions constitue une vraie plus-value. Auteur d’une belle saison, Manuel Neuer semble avoir retrouvé son meilleur niveau.



Et malgré deux buts encaissés lors de ce final 8 à Lisbonne, il possède une petite longueur d’avance sur Keylor Navas. Touché aux ischios-jambiers et absent contre Leipzig, le Costaricien du PSG pourrait ne pas être 100% en cas de titularisation lors de cette finale.



Davies et Kimmich, rois des couloirs

De retour de blessure peu avant ce Final 8, Juan Bernat s’est illustré contre Leipzig avec un joli but de la tête en demi-finale (3-0). Si le latéral gauche du PSG possède une belle expérience et une vraie finesse technique, Alphonso Davies constitue l’une des révélations de la saison et a brillé lors du Final 8. Son déboulé au cœur de la défense du Barça et son activité de tous les instants pourraient encore faire des merveilles face à Paris et lui donne un léger avantage de ce onze.



Au poste de latéral droit, Joshua Kimmich est un exemple de dévouement. En dépannant sur le côté droit de la défense en l’absence de Benjamin Pavard, il a fait le job avec brio. Axial de formation et lui aussi replacé à droite au PSG, Thilo Kehrer s’est moins mis en valeur que son compatriote allemand lors de ce final lisboète.



Thiago Silva et Kimpembe, un gage de solidité

Pas forcément au mieux lors de la démonstration bavaroise, David Alaba continue de s’adapter dans son nouveau rôle de défenseur central. Jérôme Boateng, lui, reste incertain pour ce match entre le PSG et le Bayern. En face, le duo Silva-Kimpembe s’est plutôt montré à son avantage. Le vétéran brésilien prolonge le plaisir lors de cette Ligue des champions et fait preuve d’une belle sérénité.



A ses côtés Presnel Kimpembe réalise de solides performances et notamment dans les duels aériens. Parfois sur le fil, le Français ne s’est pas encore troué et sans un contre défavorable face à l’Atalanta, Paris n’aurait pas pris le moindre but.



Marquinhos et Goretzka, l’ascension des tauliers

Installé au poste de sentinelle pour les matchs de Ligue des champions, le Brésilien reste sur deux buts en autant de rencontres lors du Final 8. Présenté comme le futur capitaine de l’équipe parisienne, le joueur de 26 ans semble galvanisé une fois sur le terrain. Comme habité, Marquinhos épouse pleinement son rôle de leader.



Avec son pote Joshua Kimmich, Leon Goretzka a fait preuve d’une classe incroyable pendant l’épidémie de coronavirus. Sur le terrain, c’est balle au pied qu’il s’est illustré lors de ce final 8. Passeur décisif contre le Barça, il a eu le mérite d’éteindre Lionel Messi… et de s’en amuser après le match. Une fraîcheur sur et en-hors du terrain. Marco Verratti et Thiago Alcantara pourraient se glisser au milieu sans des problèmes physiques récurrents pour l’Italien ou des envies de départ de l’Espagnol.



Neymar et Gnabry en dynamiteurs de défense

Homme du match en demi-finale, Angel Di Maria déçoit rarement dans les grands matchs. Mais lors de cette Ligue des champions, Neymar constitue le véritable moteur du PSG. Au plus fort du quart de finale contre l’Atalanta, il a porté son équipe. En demi-finale face à Leipzig, son inspiration géniale pour "Fideo" a permis à Paris de faire le break. En cas de sacre parisien ce dimanche, l’international auriverde rejoindrait déjà les légendes du PSG. Presque Inimaginable il y a près d’un an au moment de son transfert avorté vers Barcelone.



Impliqué sur quatre buts depuis l’arrivée du Bayern à Lisbonne, Serge Gnabry fait des misères à ses adversaires grâce à sa pointe de vitesse et ses dribbles. Après un très bon match face au Barça, il a fait exploser Lyon. Quand Munich a un peu peiné face aux Gones, l’ailier allemand a mis fin au suspense avec au passage un superbe rush conclu par une frappe en lucarne.



Lewandowski pour le record, Mbappé chasse les buts

Impossible de faire sans Robert Lewandowski lors de cette finale. Auteur de 55 buts en 46 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, le buteur polonais s’est lancé à la poursuite du record de Cristiano Ronaldo en Ligue des champions. Avec 15 réalisations dans l’épreuve, l’attaquant du Bayern n’est plus qu’à deux longueurs du Portugais.



Longtemps incertain pour ce Final 8, Kylian Mbappé a signé un retour tonitruant contre Bergame. Entré en jeu pour la dernière demi-heure il a métamorphosé son équipe. Un peu moins en vue contre Leipzig et toujours dans l’attente d’un premier but à Lisbonne, le Français est attendu au tournant lors de ce dernier match. Mais le champion du monde tricolore pourrait mettre en grande difficulté la charnière bavaroise.



Le onze combiné de PSG-Bayern

Neuer-Kimmich, Thiago Silva, Kimpembe, Davies-Marquinhos, Goretzka-Neymar, Gnabry-Lewandowski, Mbappé.