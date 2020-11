Psg vs Monaco: Gana ne sera pas de la partie ce vendredi

Le Paris Saint Germain affronte Monaco ce vendredi pour le compte de la 11e journée de la Ligue 1. Le point médical du club français avant le déplacement fait état de sept joueurs indisponibles dont le Sénégalais Idrissa Gana Gueye.



Les joueurs disponibles pour le Monaco



– Pablo Sarabia a repris l’entraînement normal cette semaine avec le groupe.



– Kays Ruiz, qui était ménagé pour une gène musculaire, sera de retour à l’entraînement aujourd’hui avec l’équipe.



Les joueurs indisponibles pour le Monaco



– Marco Verratti, dont le risque de récidive de sa lésion du quadriceps étant encore élevé, doit poursuivre son travail de reprise avec l’équipe.



– Mauro Icardi continue son travail de reprise avec le groupe de façon progressive.



– Julian Draxler, dont l’évolution est favorable, reprendra progressivement l’entraînement avec le groupe en fin de semaine prochaine.



– Idrissa Gueye, dont l’évolution de la lésion du biceps fémoral est favorable, reprendra l’entraînement collectif la semaine prochaine.



– Thilo Kherer poursuit un protocole de rééducation dans le cadre de sa pubalgie et de sa lésion des adducteurs.



– Juan Bernat poursuit sa rééducation après son opération du genou.



A évaluer après la séance du jour



– Neymar Jr a poursuivi les soins et son entraînement individuel ces derniers jours comme prévu, et devrait reprendre l’entraînement collectif aujourd’hui.



– Moise Kean, dont l’évolution suite à la contusion du genou est favorable, reprendra l’entraînement complet aujourd’hui avec le groupe.