Publication d’un article mettant en cause le ministre Abdou Karim Sall : les journalistes Ibrahima Khalil Diémé et Ablaye Faye à nouveau à la Dic

Placés mardi en position de garde à vue puis libérés sur convocation, les journalistes Ibrahima Khalil Diémé et Ablaye Faye, respectivement Directeur de publications de « Exclusif.net » et de « Dakar24sn » vont retourner ce mercredi, devant les enquêteurs de la Division des investigations criminelles (Dic). Ce, dans le cadre d’une enquête relative à une plainte du ministère de l’Environnement et du Développement durable.



L’Observateur informe que les deux journalistes ont eu mardi, un long face-à-face avec les enquêteurs de la Brigade des affaires générales (Bag) de la Dic. Selon une source proche du dossier qui s’est confiée au journal, le département ministériel dirigé par Abdou Karim Sall a porté plainte suite à une contribution intitulée « A quand la fin des scandales à répétition au ministère de l’Environnement et du Développement durable », dans laquelle l’auteur s’interroge sur les 500 millions de F Cfa qui ont été mis à la dispositions dudit ministère dans le cadre de la sensibilisation des populations après le vote de la loi interdisant les sachets plastiques.