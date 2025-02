Publication rapport de la Cour des Comptes: Le député Amadou Ba plaide pour des émissions spéciales en langues nationales

Quelques heures après la publication du rapport de la cour des comptes mettant en lumière des anomalies, le député Amadou Ba, membre du parti Pastef (Pouvoir) a invité les journalistes à faire des émissions spéciales en langue nationale pour révéler le contenu du rapport de la cour des comptes au plus grand nombre, dans une publication sur sa page Facebook.



« Les médias ont une occasion unique de montrer qu’ils ont définitivement adopté leur mutation éditoriale en faisant une large couverture du Rapport de la Cour des comptes sur les finances publiques, avec des universitaires, spécialistes et consultants de niveau exceptionnel », a déclaré le parlementaire.



l a également insisté sur la nécessité d'éviter toute polémique stérile, rappelant que l’enjeu concerne les finances publiques du pays et l’avenir des générations futures.

« Ne ratez pas le train de l’histoire. Pas de polémiques inutiles, ni de polémistes de comptoir », a-t-il ajouté.



Le rapport définitif de la Cour des comptes, intitulé « Audit du rapport sur la situation des finances publiques », précise que l’audit a été mené selon les procédures prévues, avec une attention particulière portée aux réponses du Ministère des Finances.