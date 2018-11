Putsch manqué au Burkina en 2015: le général Gilbert Diendéré à la barre

Au Burkina Faso, c'est ce lundi 26 novembre que comparait devant le tribunal militaire de Ouagadougou, le général Gilbert Diendéré. Accusé d'attentat à la sûreté de l’Etat, meurtres, coup et blessures volontaires entre autres, l'ex-chef d'état-major particulier de Blaise Compaoré est présenté comme le cerveau du coup d'Etat avorté contre la transition en septembre 2015. Après cinq mois de procès et plus de quatre-vingts personnes entendues par le tribunal, la version de l'ex-bras droit de Blaise Compaoré est très attendue.