Qualification CAN féminine : le Sénégal s'offre l'Égypte (4-0)

Si elles n’ont pas totalement refusé le jeu, les Egyptiennes étaient positionnées bas sur les premières minutes, beaucoup trop bas, pour subir les vagues sénégalaises dans le premier quart d’heure. Mais la gardienne Maha Shehata a pu se montrer solide face à Mama Diop (6e) et Coumba Sylla Mbodji (8e).

Babou régale d’une volée délicieuse

Mais pour autant de domination en attaque, les Lionnes ne se montraient pas totalement rassurantes en défense, puisque sur une longue relance égyptienne Laila Sherif s’est mise seule face à Adji Ndiaye, mais le Sénégal se sauve par un tacle plus que salvateur de la part de Wolimata Ndiaye (9e). Pour le plus grand plaisir du public, qui ovationne la nouvelle latérale droite de l’AS Bambey. A force de casser le rythme sénégalais, donc, l’Egypte remettait quelques frayeurs dans la défense sénégalaise, avec un centre fuyant d’Eldanbouki pour Ismaela, devancée de justesse par Adji Ndiaye (24e).

Mais la réponse sénégalaise ne saura pas tarder, et celle-ci est trop délicieuse. Sur un corner de Korka Fall repoussé par la défense égyptienne, Mareme Babou en profite depuis les 25 mètres et envoie un amour de volée dans les filets de Shehata (1-0, 25e). Quelques instants plus tard, les Lionnes faisaient le break de la part d’une Nguénar Ndiaye présente dans tous tous les surfaces, après une superbe passe en profondeur de Wolimata Ndiaye. Tout était parti sur une récupération expresse de Safietou Sagna à la suite d’un long dégagement de la gardienne égyptienne.

Avec Wiwsport

L’Equipe Nationale Féminine du Sénégal a réalisé un vrai match de Coupe d’Afrique des Nations, ce jeudi au Stade Lat-Dior de Thiès. Dans le cadre des barrages aller de la CAN 2024, les coéquipières de Korka Fall ont réalisé une performance probante face à l’Egypte (4-0).