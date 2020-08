Qualification PSG en demi-finale LDC: Diomansy Kamara encense Choupo Moting et descend ses détracteurs

Grâce à un but inscrit à la 93e minute du quart de finale face à l'Atalanta, Eric Choupo Moting a offert la victoire et la qualification au club parisien (2-1) pour les demi-finales de la ligue des Champions. L'attaquant camerounais, qui sera en fin de contrat à l'issue de la compétition disputée à Lisbonne, a réussi, en toute fin de match, ce que Icardi n'était pas parvenu à faire durant 80 minutes.



L'international sénégalais Diomansy Kamara n'a pas tari d'éloges à celui qui su ranger hier son costume d'homme de l'ombre au placard pour enfiler sa plus belle cape de super héros sur son compte facebook. "La où on attendait les brésiliens , argentins, italiens , français , c'est le petit "Africain " qui envoie Paris en demi - finale de la ligue des champions ! Elle est pas belle la vie ? Croyez en vous et en vos rêves . UN LION NE MEURT JAMAIS IL DORT !" Bravo champion tu as donné une leçon d' humilité à toute une génération."



Au delà de la qualification, la leçon à retenir, selon l'ancien attaquant de l'équipe nationale " c'est qu' il ne faut jamais baisser les bras. Le plan de Dieu, n’est pas le plan des hommes . Mis plus bas que Terre , raillé avec méchanceté sur les réseaux sociaux par le passé tu as continué ton chemin. Tu as bossé dur , prolonger ton contrat de deux mois alors que tu aurais pu rester chez toi sans prendre le risque de te blesser . Mais celui qui ne risque rien dans la vie comment peut il réussir ? Aujourd’hui tu es le héros de ce PSG pétro Dollars qui sans ta fougue aurait connu un autre Flop !!! "