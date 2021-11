Qualifs CdM 2022 : l'Algérie s'impose sans forcer à Djibouti, le Burkina Faso tenu en échec par le Niger

L'Algérie enchaîne. Après avoir écrasé le Niger à deux reprises lors de la trêve internationale du mois d'octobre, les Fennecs se sont tranquillement imposés ce vendredi à Djibouti (4-0), dans le cadre du 2ème tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, faisant l'essentiel du job au cours des 45 premières minutes. Si Youcef Belaïli a vu le portier adverse Innocent Mbonihankuye arrêter un penalty qu'il avait lui-même obtenu, c'est l'attaquant du Qatar SC, grâce à une déviation de la tête signée Baghdad Bounedjah, qui a ouvert le score dans cette partie (0-1, 29e). Saïd Benrahma, d'une frappe à l'entrée de la surface de réparation, a ensuite fait le break, inscrivant au passage son premier but en sélection (0-2, 40e). Juste avant que le joueur de West Ham ne se mue en passeur pour Sofiane Feghouli afin d'alourdir la marque au tableau d'affichage (0-3, 42e).



Islam Slimani, entré en jeu à la pause aux côtés notamment de Riyad Mahrez, a scellé le succès des siens de la tête (0-4, 87e) après avoir loupé le coche par deux fois (70e, 80e). Car malgré une barre trouvée par Benrahma (90e), le score n'a plus bougé. Les Requins de Mohamed Meraneh Hassan restent donc bons derniers après cette 5ème défaite en autant de journées. L'Algérie conforte elle sa première place dans ce groupe A, d'autant plus que, dans le même temps, le Burkina Faso n'a pas pu faire mieux qu'un match nul face au Niger (1-1), au terme d'une histoire de penalties. Les Fennecs retrouveront les Étalons mardi (17 heures) pour le dernier match de cette poule qui déterminera laquelle de ces deux nations, déjà qualifiées pour le tour suivant, terminera en tête.