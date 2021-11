Qualifs Mondial 2022: Boulaye, Krépin, Ballo-Touré et Pape Guèye complètent le groupe, ce mardi

Au départ, il était prévu une séance ouverte à la presse, hier lundi, dans l’après-midi au terrain JCA de Lomé. Mais, la présence d’un groupe restreint a fait annuler le premier galop des « Lions » en terre togolaise. Seuls Moustapha Name, Cheikhou Kouyaté, Bouna Sarr et Famara Diédhiou étaient à l’hôtel.



Le gardien du Casa Sports, Alioune Badara Faty, appelé en renfort pour remplacer Sény Dieng (testé positif), a rejoint la Tanière hier lundi. Avec un groupe de cinq joueurs, il était impossible de démarrer les séances.



Ceux qui sont arrivés en premiers sont restés à l’hôtel pour un travail de gymnastique. Pendant près d’un tour d’horloge, Name et quatre de ses coéquipiers ont procédé à des ateliers. Le tout sur la prévision des préparateurs physiques de l’équipe nationale.



Selon « Stades », la majeure partie du groupe est arrivée dans la soirée. La deuxième vague de « Lions », composée par Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy, Ismaiila Sarr, Cheikh Bamba Dieng, Nampalys Mendy, Habib Diallo, Saliou Ciss, Idrissa Gana Guèye ont atteri à l’aéroport de Lomé aux environs de 19h30. Boulaye Dia, Krépin Diatta, Fodé Ballo-Touré, Pape Guèye vont compléter le groupe, ce mardi.



Une séance d’entrainement est prévue cet après-midi (15h30 GMT) au terrain JCA de Lomé.