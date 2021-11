Qualifs Mondial 2022 -Togo/ Sénégal: les « Lions » pour laver l’affront de 2004

Donné favori du groupe H à l’issue du tirage au sort, le Sénégal a tenu son rang en gagnant ses quatre premiers matchs. La qualification pour les barrages acquise dès la 4ème journée.



Vainqueur à l’aller, le Sénégal sera encore favori ce soir à Kégué. Sadio Mané, l’homme qui a débloqué la situation à Thiès lors de la 1ère journée, devrait débuter la rencontre. L’attaquant de Liverpool et ses coéquipiers seront attendus pour laver l’affront de 2004.



Justement, il y a de cela 17 ans, le Sénégal, vice-champion d’Afrique d’alors et quart de finaliste du Mondial 2002, se déplaçait à Lomé avec l’objectif de se qualifier pour la deuxième fois consécutive à une phase finale de Coupe du monde. Ce déplacement en terre togolaise pour les éliminatoires du Mondial 2006, avait tourné au fiasco. La bande à El Hadji Diouf avait perdu (3-1), sur la pelouse de Kégué.



C’est aux hommes de Cissé de laver l’affront pour faire oublier le fiasco de 2004. Depuis son arrivée sur le banc des « Lions » en mars 2015, Aliou Cissé n’a jamais perdu en éliminatoires de CAN ou de Mondial.



A deux journées de la fin des qualifications et face à l’absence d’enjeu majeur, le sélectionneur pourrait tout de même être tenté par l’idée de reposer ses habituels titulaires et donner du temps de jeu au reste de son groupe.