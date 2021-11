Qualifs Mondial 2022 : duel à distance entre le Ghana et l’Afrique du Sud

Groupe E : les Aigles qualifiés dès ce jeudi ?

Leader avec 10 points au compteur, le Mali va défier le Rwanda, qui est dernier avec un petit point. Ibrahima Koné (4 buts) et les Aigles pourraient décrocher leur qualification pour les barrages cet-après midi. Mais, il faudra qu’ils s’imposent et que l’Ouganda (2ème, 8pts) ne gagne pas contre le Kenya (3ème, 2pts).



Groupe G : Bafana-Bafana et Black Stars pour maintenir le suspense

Dans la poule G, on assistera à la lutte à distance entre l’Afrique du Sud (1er, 10 pts) et le Ghana (2ème, 9 pts). Les Bafana-Bafana, invaincus en quatre matchs, feront face aux Warriors du Zimbabwe, derniers avec une unité. De leur côté, les Black Stars, privés de Thomas Partey blessé, affronteront l’équipe nationale d’Ethiopie (3ème, 3pts).



Groupe J : Tanzanie/ RD Congo et Bénin/ Madagascar

La RD Congo de Dieumerci Mbokani (3 buts) et de Cédric Bakambu (3ème avec 5 pts) va défier la Tanzanie (1ère, 7 pts). Le Bénin de Steve Mounié (2 buts), 2ème avec 7 unités au compteur fera face à Madagascar (4ème, 3pts).



Le programme des matchs

13h 00 Ethiopie – Ghana, à Johannesburg (groupe G)

Ouganda – Kenya, à Kitende (groupe E)

Tanzanie – RD Congo, à Dar es Salaam (groupe J)



16h00 Rwanda – Mali, à Kigali (groupe E)

Bénin – Madagascar, à Cotonou (groupe J)

Congo-Brazzaville – Namibie, à Brazzaville (groupe H)



19h00 Afrique du Sud – Zimbabwe, à Soweto (groupe G)

Togo – Sénégal, à Lomé (groupe H)