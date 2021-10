Qualifs Mondial 2022: le Cameroun gagne dans la douleur, première victoire du Gabon

Groupe D : duel à distance Côte d’Ivoire – Cameroun



En début de partie, les hommes de Toni Conceicao se sont pourtant retrouvés sous pression et il a fallu un sauvetage de Ngadeu pour repousser in extremis la tentative de Catamo.

Les « Lions » Indomptables sont tout de même parvenus à prendre le meilleur sur le Mozambique (1-0) grâce à son défenseur Ngadeu, à l’occasion de la 4e journée des éliminatoires du Mondial 2022. La Côte d’Ivoire a consolidé sa 1ère place en dominant le Malawi (2-1) sur des buts de Nicolas Pepe et Franck Kessié.



Groupe A : les « Etalons » prennent les commandes

Le Burkina Faso (1er, 10 pts) a dominé Djibouti (2-0), les « Etalons » chipent la première place à l’Algérie, qui défie cet-après-midi le Niger pour reprendre son fauteuil.



Groupe F : l’Egypte toujours 1ère

Dans le groupe F, l’Egypte reste leader du groupe avec 10 points après sa victoire (3-0) sur la Libye (2ème, 6 points). Le Gabon a quant à lui enfin empoché sa première victoire en disposant de l’Angola (2-0) à Franceville. Un succès acquis en fin de partie et qui porte la marque d’Aubameyang, auteur de l’ouverture du score (74e), puis passeur décisif pour Moussounda (84e) après un superbe débordement côté gauche. Les "Panthères" doublent ainsi leur adversaire du jour à la 3e place.