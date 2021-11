Qualifs Mondial 2022: le match piège pour les "Etalons" du Burkina

Groupe A : Etalons pour éviter tout faux-pas contre le Niger



Avant de s’affronter en « finale » lors de l’ultime journée, l’Algérie (1ère, 10 pts) et le Burkina Faso (2ème, 10 pts) essaieront de s’imposer ce vendredi en début d’après-midi. Islam Slimani (6 buts) et les Fennecs vont croiser Djibouti. Les Etalons, privés de leur meilleur buteur Abdoul Tapsoba (4 buts) blessé, feront face au Niger (3ème, 3 pts).



Groupe F : L’Egypte face à l’Angola pour les barrages

L’Egypte (1er, 10 pts) tentera de décrocher sa place pour les barrages en cas de victoire contre l’Angola (4ème but, 3pts). La Libye (2ème, 6 pts) va essayer de conserver ses chances de qualification contre le Gabon (3ème, 4 pts).



Groupe I : le Maroc pour une 5ème victoire

La Maroc (1er, 12 pts) tentera de continuer son parcours sans faute devant le Soudan (4ème, 2 pts), tandis que la Guinée (3ème, 3pts) accueille la Guinée-Bissau (2ème, 4 pts) dans le derby Ouest-africain.



Programme Vendredi 12 novembre

13h : Djibouti – Algérie (groupe A)

13h : Burkina Faso – Niger (groupe A)



16h : Gabon – Libye, à Franceville (groupe F)

16h : Guinée – Guinée-Bissau, à Conakry (groupe I)



19h : Angola – Egypte (groupe F)

19h : Soudan – Maroc (groupe I)