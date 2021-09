Qualifs Mondial-2022: matchs-piège pour l'Angleterre et l'Espagne, le champion italien reprend

Les finalistes malheureux de l'Euro se déplaceront à Budapest pour un match qui semble à leur portée face à une Hongrie qui voudra toutefois se racheter de son élimination dès les phases de poule lors de la compétition européenne.



Les hommes de Gareth Southgate, en tête de leur groupe I, ont maintenant pour eux l'expérience acquise à l'Euro tout en restant une équipe très jeune (25 ans de moyenne d'âge) et l'entraîneur devrait aligner une équipe quasiment inchangée par rapport à celle battue aux tirs au but par l'Italie (1-1, 3-2 t.a.b.) en finale à Wembley en juillet.



L'Espagne, demi-finaliste de l'Euro, ira à Stockholm pour rencontrer une sélection suédoise, déjà défiée à l'Euro (0-0) et encore privée de Zlatan Ibrahimovic, blessé. La Roja est en tête de son groupe B devant la Suède mais avec un match de plus.

Luis Enrique a choisi de n'appeler aucun joueur du Real Madrid pour les matchs de qualification de septembre. Il fait lui aussi le pari de la jeunesse en appelant Eric Garcia (20 ans) déjà convoqué à l'Euro, mais aussi pour la première fois Brais Mendez (24 ans), Pablo Fornals (25 ans) et Abel Ruiz (21 ans).

Les autres grandes nations du football européen en lice jeudi devraient avoir la tâche plus facile. L'Italie, toute auréolée de son titre européen, accueille la Bulgarie. L'Allemagne se déplace au Liechtenstein et la Belgique en Estonie.



L'Italie cherchera surtout face à la Bulgarie à Florence à égaler le record d'invincibilité d'une sélection nationale, 35 victoires obtenues par l'Espagne entre 2006 et 2009. Il faut remonter à 2018 pour retrouver une défaite de la Nazionale, face au Portugal.



Du côté de l'Allemagne, il s'agira du premier test pour le nouvel entraîneur Hansi Flick qui voudra avant tout éviter une répétition de la défaite contre la Macédoine du Nord lors de la troisième journée de ces mêmes éliminatoires fin mars. La Mannschaft est du coup seulement 3e de son groupe J pourtant peu relevé.

La Belgique domine le groupe E et ne devrait pas avoir trop de peine face à l'Estonie, dernière de ce même groupe.