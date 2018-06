Quand Falcao reconnait les qualités de l’équipe du Sénégal

Le Sénégal ne doit s’en prendre qu’à lui-même. Les Colombiens étaient largement à leur portée et les « Lions » ont dominé toute la première période avant de se relâcher au retour des vestiaires. Facilitant ainsi la tâche aux Colombiens. Falcao et ses coéquipiers n’ont presque pas existé durant le match. Et cela, le capitaine colombien l’a reconnu en saluant le match effectué par « Lions ».



« Le Sénégal est une très bonne équipe. Malheureusement, ils sont éliminés. Mais ils ont très bien joué pendant tous les matchs, avec une grosse intensité », a indiqué le « Cafeteros » après leur victoire (1-0) devant le Sénégal.



Et pour expliquer la victoire de la Colombie sur le Sénégal, Falcao indique : « Sur ce match, ils ont mieux commencé que nous. Nous avons amélioré le contenu en seconde période. Nous avons été plus forts physiquement. Et on a trouvé le but qui nous donne la qualification. Pour nous, c’était nécessaire d’aller chercher le but pour être plus tranquilles. Malheureusement pour le Sénégal, qui n’a pu se qualifier ».