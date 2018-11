Quand Macky écrivait à la commission des droits de l’Homme des Nations Unies en 2012

PressAfrik est tombé sur une lettre écrite et signée par Macky Sall et adressée au Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’Homme. L’actuel chef de l’Etat qui se présente, dans sa lettre, comme ancien Premier ministre, ancien président de l’Assemblée nationale et candidat à la Présidentielle de 2012, dénonce la « violation flagrante par l’Etat du Sénégal, des droits fondamentaux et inaliénables du peuple sénégalais à marcher pacifiquement pour réclamer le respect de la démocratie ». A l’époque, des manifestations avaient suivi la validation de la candidature de Wade par le Conseil constitutionnel et 5 personnes avaient été tuées suite aux affrontements entre populations et forces de l’ordre.

7 ans plus tard, c’est le même organe qui relève des violations du droit d’un candidat à la présidentielle, par Macky Sall et son régime. Le même organe que le gouvernement de Boun Abdallah Dionne tente de limiter les pouvoirs. Lisez la lettre qui date du 1er février 2012 !!!