Quartier Mbour4 de Thiès: ce que Macky avait promis aux propriétaires des maisons détruites

Depuis hier vendredi soir, les images font le tour de la toile et provoque un émoi immense chez les Sénégalais. Des populations impuissantes regardant des engins détruire leurs demeures sous la surveillance des forces de l’ordre. Le spectacle est triste et suscite maintes interrogations chez les internautes qui veulent savoir comment on en est arrivé à cette situation.



Dans une vidéo postée sur Twitter par un internaute, on peut pourtant voir le chef de l’Etat Macky Sall promettre aux mêmes populations de saisir le Gouverneur de la région de Thiès pour que les terres sur lesquelles elles ont érigé leurs maisons leurs soient affectées.



La vidéo semble être prise dans un contexte de campagne électorale. Elle n’est pas datée. Regardez !